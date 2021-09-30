Исследователи из Оксфордского университета заметили, что у некоторых людей после гриппа еще долго сохраняется головная боль, утомляемость, затрудненное дыхание и нездоровое возбуждение. Эти симптомы могут наблюдаться около полугода после выздоровления.
Интерес к этим явлениям возник после того, как стали наблюдать так называемый долгий Covid. Выяснилось, что многие вирусы оставляют подобный шлейф симптомов.
Во время исследования были взяты две группы по 100 тыс. человек, преимущественно в США. Участники одной из них переболели Covid-19, а другой — гриппом.
В первой группе затянувшиеся осложнения наблюдались у 42% пациентов, во второй — у 30%.
— Многие из нас знают на собственном опыте, что после гриппа нормальное самочувствие не возвращается дольше, чем мы бы хотели, — сказал один из руководителей исследования, профессор Пол Харрисон.
Материал, опубликованный в журнале PLOS Medicine, не содержит данных о тяжести выявленных симптомов, и о том, возникали они постоянно или время от времени.
Другой участник исследований, доктор Макс Таке заметил, что раньше осложнениям после гриппа не уделялось должного внимания.
Грипп проявляется тяжелой интоксикацией и высокой температурой, он также может вызвать кашель. Что касается коронавируса, то он вызывает пневмонию. У детей Covid-19 может протекать, как заболевание вроде ОРВИ, и симптомы вообще не будут отличаться друг от друга. В таком случае могут помочь тесты на грипп.