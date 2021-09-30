В первой группе затянувшиеся осложнения наблюдались у 42% пациентов, во второй — у 30%.

— Многие из нас знают на собственном опыте, что после гриппа нормальное самочувствие не возвращается дольше, чем мы бы хотели, — сказал один из руководителей исследования, профессор Пол Харрисон.

Прививка от гриппа: когда ее лучше всего сделать в этом году

Материал, опубликованный в журнале PLOS Medicine, не содержит данных о тяжести выявленных симптомов, и о том, возникали они постоянно или время от времени.

Другой участник исследований, доктор Макс Таке заметил, что раньше осложнениям после гриппа не уделялось должного внимания.

Грипп проявляется тяжелой интоксикацией и высокой температурой, он также может вызвать кашель. Что касается коронавируса, то он вызывает пневмонию. У детей Covid-19 может протекать, как заболевание вроде ОРВИ, и симптомы вообще не будут отличаться друг от друга. В таком случае могут помочь тесты на грипп.