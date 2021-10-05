В Украине пик заболеваемости коронавирусом, в том числе в связи с распространением мутированного варианта вируса Дельта, ожидается в конце октября.

Такой прогноз дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время презентации возможностей информационно-аналитической системы СОТА в ситуационном центре Офиса президента.

По его словам, система здравоохранения готова к вспышке заболеваемости. Сейчас в стране уже подготовили 80 тыс. коек для лечения больных Covid-19.

— По нашим прогнозам, пик заболеваемости мы ожидаем на конец этого месяца — начало следующего месяца. Мы считаем, что общее количество больных, которое будет одномоментно находиться на этих койках, будет на уровне 50-55 тыс. человек, — утверждает Данилов.

Специалист добавил, что ожидается довольно большая нагрузка. Украина сейчас находится на середине эпидемии, поэтому пик еще впереди.

Кроме того, согласно прогнозам распространение штамма коронавируса Дельта и ожидания пика заболеваемости в конце октября, будут приниматься соответствующие решения по дальнейшей работе школ, высших учебных заведений и других учреждений.

В то же время главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отмечал, что пик новой волны коронавируса в Украине ожидается в ноябре 2021 года.

По состоянию на 5 октября в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 4 229 гражданам, а умерли — 317 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940) и Одесской (809) областях.

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