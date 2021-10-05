В Україні пік захворюваності на коронавірус, в тому числі у зв’язку з поширенням мутованого варіанта вірусу Дельта, очікується наприкінці жовтня.

Такий прогноз дав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов під час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи СОТА в ситуаційному центрі Офісу президента.

За його словами, система охорони здоров’я готова до спалаху захворюваності. Нині в країні вже підготували 80 тис. ліжок для лікування хворих на Covid-19.

– За нашими прогнозами, пік захворюваності ми очікуємо на кінець цього місяця – початок наступного місяця. Ми вважаємо, що загальна кількість хворих, які одномоментно знаходитимуться на цих ліжках, буде на рівні 50-55 тис. людей, – стверджує Данілов.

Спеціаліст додав, що очікується доволі велике навантаження. Україна зараз перебуває на середині епідемії, тому пік ще попереду.

Крім того, згідно з прогнозами розповсюдження штаму коронавірусу Дельта та очікування піку захворюваності наприкінці жовтня, ухвалюватимуться відповідні рішення щодо подальшої роботи шкіл, вищих навчальних закладів та інших установ.

Водночас головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначав, що пік нової хвилі коронавірусу в Україні очікується у листопаді 2021 року.

Станом на 5 жовтня в Україні зафіксували 9 846 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 4 229 громадянам, а померли – 317 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (992), Харківській (940) та Одеській (809) областях.