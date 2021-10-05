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Коли в Україні очікують спалах Covid-19 – прогноз РНБО

5 Жовтня 2021, 12:38 Ольга Тетеріна
Коли в Україні очікують спалах Covid-19 – прогноз РНБО
Джерело: Depositphotos

В Україні пік захворюваності на коронавірус, в тому числі у зв’язку з поширенням мутованого варіанта вірусу Дельта, очікується наприкінці жовтня.

Такий прогноз дав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов під час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи СОТА в ситуаційному центрі Офісу президента.

За його словами, система охорони здоров’я готова до спалаху захворюваності. Нині в країні вже підготували 80 тис. ліжок для лікування хворих на Covid-19.

– За нашими прогнозами, пік захворюваності ми очікуємо на кінець цього місяця – початок наступного місяця. Ми вважаємо, що загальна кількість хворих, які одномоментно знаходитимуться на цих ліжках, буде на рівні 50-55 тис. людей, – стверджує Данілов.

Спеціаліст додав, що очікується доволі велике навантаження. Україна зараз перебуває на середині епідемії, тому пік ще попереду.

Крім того, згідно з прогнозами розповсюдження штаму коронавірусу Дельта та очікування піку захворюваності наприкінці жовтня, ухвалюватимуться відповідні рішення щодо подальшої роботи шкіл, вищих навчальних закладів та інших установ.

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Водночас головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначав, що пік нової хвилі коронавірусу в Україні очікується у листопаді 2021 року.

Станом на 5 жовтня в Україні зафіксували 9 846 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 4 229 громадянам, а померли – 317 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (992), Харківській (940) та Одеській (809) областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Теги
Коронавірус Covid-19 , Олексій Данілов , Україна
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