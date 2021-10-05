Через погіршення епідситуації у Києві можуть посилити карантинні обмеження. Вони можуть стосуватися і роботи транспорту.

Під час запровадження таких правил влада столиці орієнтуватиметься на досвід інших країн, повідомив мер Віталій Кличко.

– Напередодні можливого погіршення ситуації нами розробляється алгоритм посилення правил надалі, які базуються на досвіді інших країн. Наприклад, коли лише за умови наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе перебувати на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, у місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції, – уточнив Віталій Кличко.

Обмеження можуть стосуватися і громадського транспорту, проте такі варіанти лише розглядаються, наголосив мер.

– За умови різкого погіршення ситуації для того, щоб не запроваджувати повний локдаун, як це було у минулому році, ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, які зараз використовують деякі країни, – підсумував він.

Водночас дотримання правил карантину контролюватимуть співробітники поліції, Муніципальної варти і комунальних підприємств.