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Києву загрожують нові обмеження через ситуацію з Covid-19 – Кличко

5 Жовтня 2021, 09:33 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Через погіршення епідситуації у Києві можуть посилити карантинні обмеження. Вони можуть стосуватися і роботи транспорту.

Під час запровадження таких правил влада столиці орієнтуватиметься на досвід інших країн, повідомив мер Віталій Кличко.

– Напередодні можливого погіршення ситуації нами розробляється алгоритм посилення правил надалі, які базуються на досвіді інших країн. Наприклад, коли лише за умови наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе перебувати на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, у місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції, – уточнив Віталій Кличко.

Обмеження можуть стосуватися і громадського транспорту, проте такі варіанти лише розглядаються, наголосив мер.

– За умови різкого погіршення ситуації для того, щоб не запроваджувати повний локдаун, як це було у минулому році, ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, які зараз використовують деякі країни, – підсумував він.

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Водночас дотримання правил карантину контролюватимуть співробітники поліції, Муніципальної варти і комунальних підприємств.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Адаптивний карантин , Віталій Кличко , Карантин , Коронавірус Covid-19 , Новини Києва
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