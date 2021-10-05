Из-за ухудшения эпидситуации в Киеве могут усилить карантинные ограничения. Они могут касаться и работы транспорта.

Во время введения таких правил власти столицы будут ориентироваться на опыт других стран, сообщил мэр Виталий Кличко.

— В преддверии возможного ухудшения ситуации нами разрабатывается алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые основаны на опыте других стран. Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции, — уточнил Виталий Кличко.

Ограничения могут касаться и общественного транспорта, однако такие варианты только рассматриваются, подчеркнул мэр.

— В случае резкого ухудшения ситуации для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны, — подвел итог он.

При этом соблюдение правил карантина будут контролировать сотрудники полиции, Муниципальной варты и коммунальных предприятий.