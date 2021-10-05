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Киеву грозят новые ограничения из-за ситуации с Covid-19 — Кличко

5 октября 2021, 09:33 Людмила Грубнік
коронавирус
Источник: Depositphotos

Из-за ухудшения эпидситуации в Киеве могут усилить карантинные ограничения. Они могут касаться и работы транспорта.

Во время введения таких правил власти столицы будут ориентироваться на опыт других стран, сообщил мэр Виталий Кличко.

— В преддверии возможного ухудшения ситуации нами разрабатывается алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые основаны на опыте других стран. Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции, — уточнил Виталий Кличко.

Ограничения могут касаться и общественного транспорта, однако такие варианты только рассматриваются, подчеркнул мэр.

— В случае резкого ухудшения ситуации для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны, — подвел итог он.

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При этом соблюдение правил карантина будут контролировать сотрудники полиции, Муниципальной варты и коммунальных предприятий.

Источник
РБК-Украина
Теги
Адаптивний карантин , Віталій Кличко , Карантин , Коронавірус Covid-19 , Новини Києва
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