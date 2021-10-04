Існують ризики, що Київ може потрапити до помаранчевої зони карантину.

Такий невтішний прогноз озвучив очільник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

– Щодо помаранчевої зони, це прогнозована ситуація. І дійсно, Київ має ризики потрапляння до помаранчевої зони, але сьогодні таких індикаторів ще немає, – зазначив Олег Рубан.

Водночас у місті намагаються зупинити реалізацію такого сценарію і запобігти посиленню карантину.

Це буде залежати від рівня вакцинації від коронавірусу в місті.

З вересня в Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом. Київ не став винятком.

У місті зросла кількість нових хворих, що вплинуло на число госпіталізацій та збільшило навантаження на медичну систему міста.

У країні триває імунізація, і громадян закликають активно робити щеплення. Це допоможе захиститися від тяжкого перебігу хвороби і потрапляння до лікарні, що своєю чергою зменшить навантаження на лабораторії та лікарів.