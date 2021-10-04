Существуют риски, что Киев может попасть в оранжевую зону карантина.

Такой неутешительный прогноз озвучил глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

— Что касается оранжевой зоны, это прогнозируемая ситуация. И действительно, Киев имеет риски попадания в оранжевую зону, но сегодня таких индикаторов еще нет, — отметил Олег Рубан.

В то же время в городе пытаются остановить реализацию такого сценария и предотвратить усиление карантина.

Это будет зависеть от уровня вакцинации от коронавируса в городе.

С сентября в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. Киев не стал исключением.

В городе возросло количество новых больных, что повлияло на число госпитализаций и увеличило нагрузку на медицинскую систему города.

В стране продолжается иммунизация, и граждан призывают активно делать прививки. Это поможет защититься от тяжелого течения болезни и попадания в больницу, что в свою очередь уменьшит нагрузку на лаборатории и врачей.