В Украине не улучшается ситуация с коронавирусом, болеют и дети. Сейчас 41 ребенок с подтвержденным Covid-19 находится на лечении в Охматдете Львова.

По информации пресс-службы учреждения, это рекордное количество за все время пандемии.

Маленькие пациенты — дети от нескольких месяцев до 18 лет. Им оказывают помощь по протоколам лечения, пока никто из них не требует интенсивной терапии или реанимации.

Врачи призывают родителей тщательнее следить за состоянием здоровья детей.

После фиксирования симптомов заболевания сразу нужно обращаться к семейному врачу.

С октября в Украине начался сезон более активной циркуляции гриппа, ОРВИ. Набрал обороты и коронавирус. Эти заболевания имеют схожую симптоматику, из-за чего очень сложно их отличить. В то же время каждое из них может привести к тяжелым последствиям, особенно опасен Covid-19.

Только специалист сможет определить причину заболевания и назначить адекватное лечение. Самолечение может закончиться госпитализацией и даже смертью.

Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет