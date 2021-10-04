В Україні не поліпшується ситуація з коронавірусом, хворіють і діти. Нині 41 дитина з підтвердженим Covid-19 перебуває на лікуванні в Охматдиті Львова.

За інформацією прес-служби закладу, це рекордна кількість за увесь час пандемії.

Маленькі пацієнти – діти від кількох місяців до 18 років. Їм надають допомогу за протоколами лікування, наразі ніхто з них не потребує інтенсивної терапії чи реанімації.

Лікарі закликають батьків ретельніше стежити за станом здоров’я дітей.

Після фіксування симптомів захворювання одразу звертатися до сімейного лікаря.

З жовтня в Україні розпочався сезон більш активної циркуляції грипу, ГРВІ. Набрав обертів і коронавірус. Ці захворювання мають схожу симптоматику, через що дуже складно їх відрізнити. Водночас кожне з них може призвести до тяжких наслідків, особливо небезпечний Covid-19.

Лише фахівець зможе визначити причину захворювання та призначити адекватне лікування. Самолікування може скінчитися госпіталізацією і навіть смертю.

Джерело: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит