Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні погіршується. Через активне поширення вірусу, кількість хворих збільшується. У них може бути різний перебіг захворювання: легкий, середньої тяжкості та тяжкий.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Нині на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Перелік симптомів та станів, під час яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:

біль у грудній клітці;

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню в крові менш як 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр;

порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

Рішення щодо госпіталізації пацієнта приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на тому, як проявляються симптоми у людини.

Також важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

В Україні станом на 4 жовтня зафіксували 4 821 новий випадок коронавірусу. Одужати вдалося 1 116 людям, а померли – 114. Водночас до лікарень з ускладненнями хвороби потрапили 2 092 пацієнти. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.