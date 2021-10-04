Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Актуально

Какие симптомы Covid-19 свидетельствуют о необходимости госпитализации

4 октября 2021, 13:48 Ольга Тетеріна
Какие симптомы Covid-19 свидетельствуют о необходимости госпитализации
Источник: Depositphotos

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшается. Из-за активного распространения вируса, количество больных увеличивается. У них может быть разное течение заболевания: легкое, средней тяжести и тяжелое.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Перечень симптомов и состояний, во время которых пациенту может понадобиться госпитализация:

  • боль в грудной клетке;
  • тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
  • сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;
  • нарушение сознания;
  • другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Решение о госпитализации пациента принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на том, как проявляются симптомы у человека.

Также важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Он может дать рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

В Украине по состоянию на 4 октября зафиксировали 4 821 новый случай коронавируса. Выздороветь удалось 1 116 людям, а умерли — 114. В то же время в больницы с осложнениями болезни попали 2 092 пациента. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
госпіталізація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка