Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине ухудшается. Из-за активного распространения вируса, количество больных увеличивается. У них может быть разное течение заболевания: легкое, средней тяжести и тяжелое.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Перечень симптомов и состояний, во время которых пациенту может понадобиться госпитализация:

боль в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;

нарушение сознания;

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Решение о госпитализации пациента принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на том, как проявляются симптомы у человека.

Также важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Он может дать рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

В Украине по состоянию на 4 октября зафиксировали 4 821 новый случай коронавируса. Выздороветь удалось 1 116 людям, а умерли — 114. В то же время в больницы с осложнениями болезни попали 2 092 пациента. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.