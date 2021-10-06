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Зростання триває: за добу в Україні 12 662 випадки Covid-19

6 Жовтня 2021, 08:12 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на 6 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 482 518 випадків коронавірусу. У країні триває збільшення добового приросту хворих, за добу їх – 12 662. Минулого року у цей день було 4 348 інфікувань.

Серед них – 1 186 дітей та 271 медпрацівник.

За час пандемії вірус забрав життя 57 526 громадян, протягом дня – 320 осіб.

Одужати загалом вдалося 2 273 382 українцям, за день – 4 630.

Протягом усього часу у країні провели 13 058 358 тестувань методом ПЛР, за день – 54 386.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 163), Одеській (1 076) та Дніпропетровській (964) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 275 випадків;
  • Волинська область – 315 випадків;
  • Дніпропетровська область – 964 випадки;
  • Донецька область – 761 випадок;
  • Житомирська область – 382 випадки;
  • Закарпатська область – 141 випадок;
  • Запорізька область – 783 випадки;
  • Івано-Франківська область – 305 випадків;
  • Київська область – 442 випадки;
  • Кіровоградська область – 76 випадків;
  • Луганська область – 576 випадків;
  • Львівська область – 645 випадків;
  • Миколаївська область – 367 випадків;
  • Одеська область – 1076 випадків;
  • Полтавська область – 475 випадків;
  • Рівненська область – 509 випадків;
  • Сумська область – 441 випадок;
  • Тернопільська область – 292 випадки;
  • Харківська область – 1163 випадки;
  • Херсонська область – 423 випадки;
  • Хмельницька область – 549 випадків;
  • Черкаська область – 392 випадки;
  • Чернівецька область – 484 випадки;
  • Чернігівська область – 34 випадки.
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Із початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 людини, першою дозою – 7 300 772, двома – 5 879 300.

За день 117 234 громадянина отримали рятівний укол.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 5 жовтня 2021 року в Україні загалом підтвердили 2 469 856 випадків коронавірусу, за добу було 9 846 хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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