Станом на 6 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 482 518 випадків коронавірусу. У країні триває збільшення добового приросту хворих, за добу їх – 12 662. Минулого року у цей день було 4 348 інфікувань.

Серед них – 1 186 дітей та 271 медпрацівник.

За час пандемії вірус забрав життя 57 526 громадян, протягом дня – 320 осіб.

Одужати загалом вдалося 2 273 382 українцям, за день – 4 630.

Протягом усього часу у країні провели 13 058 358 тестувань методом ПЛР, за день – 54 386.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 163), Одеській (1 076) та Дніпропетровській (964) областях.

Статистика:

Вінницька область – 275 випадків;

Волинська область – 315 випадків;

Дніпропетровська область – 964 випадки;

Донецька область – 761 випадок;

Житомирська область – 382 випадки;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 783 випадки;

Івано-Франківська область – 305 випадків;

Київська область – 442 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 576 випадків;

Львівська область – 645 випадків;

Миколаївська область – 367 випадків;

Одеська область – 1076 випадків;

Полтавська область – 475 випадків;

Рівненська область – 509 випадків;

Сумська область – 441 випадок;

Тернопільська область – 292 випадки;

Харківська область – 1163 випадки;

Херсонська область – 423 випадки;

Хмельницька область – 549 випадків;

Черкаська область – 392 випадки;

Чернівецька область – 484 випадки;

Чернігівська область – 34 випадки.

Із початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 людини, першою дозою – 7 300 772, двома – 5 879 300.

За день 117 234 громадянина отримали рятівний укол.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 5 жовтня 2021 року в Україні загалом підтвердили 2 469 856 випадків коронавірусу, за добу було 9 846 хворих.