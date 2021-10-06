Станом на 6 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 482 518 випадків коронавірусу. У країні триває збільшення добового приросту хворих, за добу їх – 12 662. Минулого року у цей день було 4 348 інфікувань.
Серед них – 1 186 дітей та 271 медпрацівник.
За час пандемії вірус забрав життя 57 526 громадян, протягом дня – 320 осіб.
Одужати загалом вдалося 2 273 382 українцям, за день – 4 630.
Протягом усього часу у країні провели 13 058 358 тестувань методом ПЛР, за день – 54 386.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 163), Одеській (1 076) та Дніпропетровській (964) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 275 випадків;
- Волинська область – 315 випадків;
- Дніпропетровська область – 964 випадки;
- Донецька область – 761 випадок;
- Житомирська область – 382 випадки;
- Закарпатська область – 141 випадок;
- Запорізька область – 783 випадки;
- Івано-Франківська область – 305 випадків;
- Київська область – 442 випадки;
- Кіровоградська область – 76 випадків;
- Луганська область – 576 випадків;
- Львівська область – 645 випадків;
- Миколаївська область – 367 випадків;
- Одеська область – 1076 випадків;
- Полтавська область – 475 випадків;
- Рівненська область – 509 випадків;
- Сумська область – 441 випадок;
- Тернопільська область – 292 випадки;
- Харківська область – 1163 випадки;
- Херсонська область – 423 випадки;
- Хмельницька область – 549 випадків;
- Черкаська область – 392 випадки;
- Чернівецька область – 484 випадки;
- Чернігівська область – 34 випадки.
Із початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 людини, першою дозою – 7 300 772, двома – 5 879 300.
За день 117 234 громадянина отримали рятівний укол.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 5 жовтня 2021 року в Україні загалом підтвердили 2 469 856 випадків коронавірусу, за добу було 9 846 хворих.