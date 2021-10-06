Коронавирус продолжает распространяться в мире. По состоянию на 5 октября за сутки заболели 411 112 тыс. человек.

Об этом свидетельствует сервис Worldometers. Больше всего случаев коронавируса за сутки подтвердили в США – 94 811, Великобритании – 33 869 и Турции – 29 802.

Украина с 9 846 случаями находится на 10-м месте в мире между Таиландом и Филиппинами. По количеству новых больных в Европе Украина на четвертом месте.

В мире за сутки умерли 7 469 пациентов с тяжелым течением Covid-19. По этому показателю Украина находится на четвертом месте в мире и на втором в Европе.

В то же время больше всего смертей от осложнений коронавируса зафиксировали в США, России и Бразилии.

Сейчас активно болеют Covid-19 18 млн человек. Из них 85 тыс. находятся в серьезном и критическом состоянии.

По состоянию на 6 октября 2021 года в Украине зафиксировали 12 662 новых случая Covid-19. Выздороветь удалось 4 630 людям, а умерли – 320 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 163), Одесской (1 076) и Днепропетровской (964) областях.

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