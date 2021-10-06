Люди, которые не получили спасительный укол от коронавируса, чаще попадают в больницы и умирают от осложнений болезни.

Об этом заявила эксперт ВОЗ по борьбе с коронавирусом Мария Ван Керкхове.

— Уровень госпитализации и смертности на сегодняшний день самый высокий среди тех, кто не был вакцинирован, — сказала Мария Ван Керкхове.

По ее словам, человечество упустило возможность искоренить вирус на глобальном уровне.

— Возможность искоренить вирус или даже уничтожить его на глобальном уровне была упущена с самого начала. Она была утеряна, потому что мы не атаковали коронавирус на глобальном уровне настолько энергично, насколько это возможно, — добавила представитель ВОЗ.

Однако это не повод не продолжать с ним бороться. Эффективное средство — вакцинация от коронавируса.

Но люди не получили одну или две дозы из-за отсутствия доступа к вакцинам. Также многие не делают укол из-за собственных убеждений, а в этом сыграло немаловажную роль распространение ложной информации в сети.

Источник: Le Figaro