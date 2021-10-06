Люди, які не отримали рятівний укол від коронавірусу, частіше потрапляють до лікарень та помирають від ускладнень хвороби.

Про це заявила експерт ВООЗ з боротьби з коронавірусом Марія Ван Керкхове.

– Рівень госпіталізації і смертності на сьогодні найвищий серед тих, хто не був вакцинований, – сказала Марія Ван Керкхове.

За її словами, людство втратило можливість викорінити вірус на глобальному рівні.

– Можливість викорінити вірус або навіть знищити його на глобальному рівні була втрачена з самого початку. Її проґавили, тому що ми не атакували коронавірус на глобальному рівні настільки енергійно, наскільки це можливо, – додала представник ВООЗ.

Однак це не привід не продовжувати з ним боротися. Ефективний засіб – вакцинація від коронавірусу.

Але люди не отримали одну або дві дози через відсутність доступу до вакцин. Також багато хто не робить укол через свої переконання, а у цьому зіграло важливу роль поширення неправдивої інформації у мережі.

Джерело: Le Figaro