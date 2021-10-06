Коронавірус продовжує поширюватися у світі. Станом на 5 жовтня за добу захворіли 411 112 тис. людей.

Про це свідчить сервіс Worldometers. Найбільше випадків коронавірусу за добу підтвердили у США – 94 811, Великій Британії – 33 869 та Туреччині – 29 802.

Україна з 9 846 випадками перебуває на 10-му місці у світі між Таїландом та Філіппінами. За кількістю нових хворих у Європі Україна на четвертому місці.

У світі за добу померли 7 469 пацієнтів з важким перебігом Covid-19. За цим показником Україна на четвертому місці у світі та на другому у Європі.

Водночас найбільше смертей від ускладнень коронавірусу зафіксували у США, Росії та Бразилії.

Нині активно хворіють на Covid-19 18 млн людей. З них 85 тис. перебувають у серйозному та критичному стані.

Станом на 6 жовтня 2021 року в Україні зафіксували 12 662 нові випадки Covid-19. Одужати вдалося 4 630 людям, а померли – 320 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 163), Одеській (1 076) та Дніпропетровській (964) областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.