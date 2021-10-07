В связи с переходом Запорожской области в оранжевую зону эпидемической опасности, власти Мелитополя объявили о намерении ввести ограничения на проезд в общественном транспорте.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно этого решения, начиная с сегодня, 7 октября, общественный транспорт города будет курсировать с 6.00 до 9.00 утра и с 16.00 до 19.00 вечера.

Проехать на городских автобусах, троллейбусах и трамваях смогут только те жители, которые привиты хотя бы одной дозой вакцины против коронавирусной инфекции.

Что касается маршруток, то в них также будут пускать только вакцинированных и лиц, предъявивших отрицательный ПЦР-тест. Это требование также распространяется и на водителей.

Указывается, что учащиеся средних общеобразовательных школ должны иметь при себе соответствующий документ из учреждения образования.

По данным Минздрава Украины, за минувшие сутки в Запорожской области зафиксировано 742 новых случая коронавирусного заболевания. По состоянию на 7 октября в области полностью вакцинированы 2 369 человек.

Источник: Наш город плюс