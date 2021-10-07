За последние сутки по состоянию на 7 октября 2021 года в Украине выявлено 15 125 новых больных. Это в три раза больше, чем в этот же день прошлого года, тогда суточный прирост был 4 753 заражения.

Сейчас массово болеют дети, за день их 1 421.

Среди медиков суточный прирост — 341 человек.

Умерло за сутки — 314 украинцев.

Сейчас минимум три региона Украины уже соответствуют показателям красной зоны карантина. Это – Харьковская, Запорожская и Херсонская области.

Об этом сообщили в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

— На прошлой неделе заболеваемость коронавирусом увеличилась на 35%, уровень госпитализаций – на 34%. Уровень госпитализаций на 50% опережает выписки, – отмечается в сообщении.

Кроме того, вдвое увеличилось количество летальных исходов.

Наихудшая ситуация в Харьковской области. На видео, выложенном аналитиком Евгением Истребиным в Facebook, видим очередь из машин скорой помощи, которые выстроилась возле Госпиталя ветеранов войны в Харькове. Именно это учреждение на днях было открыто для приема пациентов с Covid-19.

Как пишет Евгений Истребин, вчера сюда госпитализировали 109 человек. Всего за сутки количество занятых коек в Харьковской области выросло на 196: с 2559 до 2755. Эксперт предполагает, что мы достигнем пика заболеваемости, который был этой весной, уже за неделю.

Власти региона сообщили, что через несколько дней область может перейти в красную зону.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии Фактам ICTV отметила, что надо было бы работать на упреждение, ведь есть возможность проанализировать ситуацию и спрогнозировать развитие событий. Но по каким-то причинам это было сделано ненадлежащим образом.

— Конечно, нужно было работать на предупреждение, — сказала Мухарская. – Теперь нам остается тушить пожар, который к тому же раздувается ветром.

Говорить сейчас, что нужно было бы сделать, уже не стоит. Теперь надо срочно принимать уже все карантинные меры без исключения.

— И, к сожалению, даже те менее жесткие меры, которые были введены в стране с целью недопущения распространения коронавируса, никем не выполняются должным образом, — сетует Людмила Мухарская.

Так что спасение утопающих, как всегда, в руках самих утопающих.

Если власти еще не приняли окончательного решения о переходе хотя бы отдельных регионов в красную зону с жесткими ограничениями, граждане, мойте руки, соблюдайте дистанцию, носите маски, не ходите в места, где много людей. И вакцинируйтесь.

И хотя вакцинация уже не остановит распространение коронавируса и не спасет ситуацию, но может спасти вашу жизнь.

Источник: Евгений Истребин