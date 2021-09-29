Ученые из Имперского колледжа Лондона в Великобритании сформулировали семь симптомов, которые, если их рассматривать вместе, можно использоваться для максимального выявления Covid-19.

Быстрое обнаружение инфекции SARS-CoV-2 в сообществе является ключом к обеспечению эффективного контроля за передачей смертельно опасного вируса. Когда возможности тестирования ограничены, важно использовать наиболее информативные симптомы болезни.

— Чтобы повысить уровень выявления положительных результатов ПЦР, мы предлагаем расширить список симптомов, которые мы идентифицировали, — говорят авторы.

В новом исследовании ученые получили мазки из горла и носа с действительными результатами ПЦР-теста SARS-CoV-2 у более 1 млн добровольцев в Англии в возрасте 5 лет и старше. Данные были собраны в ходе восьми раундов тестирования, проведенных в период с июня 2020 года по январь 2021 года.

В итоге были определены семь симптомов, выбранных как совместно предсказывающие положительный ПЦР-результат. Это

потеря или изменение запаха

потеря или изменение вкуса

лихорадка

новый постоянный кашель

озноб

потеря аппетита

мышечные боли.

По мнению авторов исследования, полученные результаты о наиболее информативных симптомах означают, что программа тестирования может их использовать, оптимизируя тем самым обнаружение инфицированных людей.