Вчені з Імперського коледжу Лондона у Великій Британії сформулювали сім симптомів, які, якщо їх розглядати разом, можна використовувати для максимального виявлення Covid-19.

Швидке виявлення інфекції SARS-CoV-2 в спільноті є ключем до забезпечення ефективного контролю за передачею смертельно небезпечного вірусу. Коли можливості тестування обмежені, важливо використовувати найбільш інформативні симптоми хвороби.

– Щоб підвищити рівень виявлення позитивних результатів ПЛР, ми пропонуємо розширити список симптомів, які ми ідентифікували, – кажуть автори.

У новому дослідженні вчені отримали мазки з горла і носа з дійсними результатами ПЛР-тесту SARS-CoV-2 у понад 1 млн добровольців в Англії у людей віком від 5 років і старше. Дані були зібрані в ході восьми раундів тестування, проведених в період з червня 2020 року по січень 2021 року.

У підсумку були визначені сім симптомів, обраних як такі, що спільно пророкують позитивний ПЛР-результат. Це

втрата або зміна запаху

втрата або зміна смаку

лихоманка

новий постійний кашель

озноб

втрата апетиту

м’язові болі.

На думку авторів дослідження, отримані результати про найбільш інформативні симптоми означають, що програма тестування може їх використовувати, оптимізуючи тим самим виявлення інфікованих людей.