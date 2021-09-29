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Не гірше ПЛР-тесту: симптоми, які вказують на Covid-19

29 Вересня 2021, 11:36 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Вчені з Імперського коледжу Лондона у Великій Британії сформулювали сім симптомів, які, якщо їх розглядати разом, можна використовувати для максимального виявлення Covid-19.

Швидке виявлення інфекції SARS-CoV-2 в спільноті є ключем до забезпечення ефективного контролю за передачею смертельно небезпечного вірусу. Коли можливості тестування обмежені, важливо використовувати найбільш інформативні симптоми хвороби.

– Щоб підвищити рівень виявлення позитивних результатів ПЛР, ми пропонуємо розширити список симптомів, які ми ідентифікували, – кажуть автори.

У новому дослідженні вчені отримали мазки з горла і носа з дійсними результатами ПЛР-тесту SARS-CoV-2 у понад 1 млн добровольців в Англії у людей віком від 5 років і старше. Дані були зібрані в ході восьми раундів тестування, проведених в період з червня 2020 року по січень 2021 року.

У підсумку були визначені сім симптомів, обраних як такі, що спільно пророкують позитивний ПЛР-результат. Це

  • втрата або зміна запаху
  • втрата або зміна смаку
  • лихоманка
  • новий постійний кашель
  • озноб
  • втрата апетиту
  • м’язові болі.
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На думку авторів дослідження, отримані результати про найбільш інформативні симптоми означають, що програма тестування може їх використовувати, оптимізуючи тим самим виявлення інфікованих людей.

Джерело
MedicalXpress
Теги
кашель , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження
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