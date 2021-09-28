Чернігів у вересні цього року має стільки ж хворих на Covid-19, як і минулого року у цей період. Різниця в тому, що госпіталізованих більше майже вдвічі, а кількість пацієнтів на кисневій підтримці збільшилася в чотири рази.

– За 27 днів цього місяця в Чернігові захворіло 618 осіб, торік було 586, – повідомив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар. – Але госпіталізованих зараз 158 проти 98 торік, а кількість пацієнтів, які потребують кисневої підтримки – 53 проти 12.

Він зазначив, що перебіг хвороби став важчим, а серед госпіталізованих у вересні – жодного вакцинованого пацієнта.

З 618 людей, що захворіли, тільки одна жінка була щепленою .

З початку пандемії у Чернігові виявили 15 690 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Померло від неї 469 жителів міста. Зараз хворіє 380 осіб, з них госпіталізовані 115.

За минулу добу в Україні виявлено 6 552 хворих на Covid-19. З них 574 дитини та 165 медпрацівників. Госпіталізовано з діагнозом Covid-19 1 288 людей.

Найбільше пацієнтів із підтвердженим дігнозом Covid-19 за добу зареєстровано у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).