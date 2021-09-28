Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує бути напруженою. Через це окремим регіонам загрожує червона зона карантину. Першими до неї можуть потрапити Чернівецька, Харківська та Луганська області.

Такий прогноз озвучив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Чернівецька область залишається головним претендентом для переходу до червоної зони, – зазначив Юрій Ганиченко.

У Харківській області завантажені ліжка для пацієнтів з коронавірусом, зокрема з киснем.

У Луганській області темпи захворюваності сповільнюються, однак ситуація поки що не найкраща.

Ці три області, за словами спікера, можуть потрапити до червоної зону протягом двох найближчих тижнів.

Водночас ситуація поки що стабілізувалася у Львівській і Житомирській областях.

У вересні в Україні, як і прогнозувалося, різко погіршилася ситуація з коронавірусом. У країні вже посилили карантин. Однак можливе і додаткове запровадження заходів.

Джерело: Kyiv School of Economics