Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает быть напряженной. Из-за этого отдельным регионам грозит красная зона карантина. Первыми в нее могут попасть Черновицкая, Харьковская и Луганская области.

Такой прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— Черновицкая область остается главным претендентом для перехода в красную зону, — отметил Юрий Ганиченко.

В Харьковской области загружены койки для пациентов с коронавирусом, в частности с кислородом.

В Луганской области темпы заболеваемости замедляются, однако ситуация пока не лучшая.

Эти три области, по словам спикера, могут попасть в красную зону в течении двух ближайших недель.

В то же время ситуация пока стабилизировалась во Львовской и Житомирской областях.

В сентябре в Украине, как и прогнозировалось, резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. В стране уже усилили карантин. Однако возможно и дополнительное введение мер.

Источник: Kyiv School of Economics