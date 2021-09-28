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Трем областям Украины грозит красная зона карантина — эксперт

28 сентября 2021, 15:26 Людмила Грубнік
Трем областям Украины грозит красная зона карантина — эксперт
Источник: Depositphotos

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает быть напряженной. Из-за этого отдельным регионам грозит красная зона карантина. Первыми в нее могут попасть Черновицкая, Харьковская и Луганская области.

Такой прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— Черновицкая область остается главным претендентом для перехода в красную зону, — отметил Юрий Ганиченко.

В Харьковской области загружены койки для пациентов с коронавирусом, в частности с кислородом.

В Луганской области темпы заболеваемости замедляются, однако ситуация пока не лучшая.

Эти три области, по словам спикера, могут попасть в красную зону в течении двух ближайших недель.

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В то же время ситуация пока стабилизировалась во Львовской и Житомирской областях.

В сентябре в Украине, как и прогнозировалось, резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. В стране уже усилили карантин. Однако возможно и дополнительное введение мер.

Источник: Kyiv School of Economics

Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , прогноз
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