Головна відмінність, якщо так можна висловитися, сучасної коронавірусної інфекції від минулорічної полягає в тому, що від початку захворювання до госпіталізації і навіть реанімаційного відділення проходить дуже мало часу. Все відбувається стрімко. Про це написала на своїй сторінці в Facebook головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.

– Порівняно з попереднім роком відмінність у тому, що до реанімації народ доходить дуже швидко, і, що найгірше, це до останнього непомітно ні для хворого, ні для його близьких, – зазначає медик.

За її словами, температура у хворої людини не дуже висока – 37,2-37,5, але ураження легень при цьому може бути 70%.

Задишка наростає різко, за лічені години. Запахи і смак не губляться, у всякому разі у більшості. Хвороба дає про себе знати на самому початку першінням у горлі, нежитем, тобто симптомами звичайної застуди або переохолодження. Кашель, як і задишка, з’являється вже на пізніх стадіях.

Для госпіталізації в стаціонар потрібно або електронне направлення сімейного лікаря, або виклик швидкої, якщо зовсім погано.

Що робити за перших симптомів

Світлана Федорова дає чіткий алгоритм, як поводитися, якщо відчули нездужання, але температури немає або вона невисока і добре знижується до норми. Потрібно:

звернутися до сімейного лікаря

прийняти протизапальний препарат (парацетамол, нурофен, німесил)

промивати ніс сольовим розчином, так само підійдуть будь-які аптечні спреї для носа

пити багато, дуже багато води

антибіотики – тільки за рішенням лікаря

у перші дні хвороби робити КТ або РГ немає сенсу.

Якщо ви родич пацієнта стаціонару, то вкрай небажано щогодини телефонувати лікарю, особливо реаніматологу. Пам’ятайте, що кожні дві хвилини, відірвані на розмову з вами, можуть коштувати життя пацієнту.

Так само не потрібно вести тривалі телефонні бесіди з людиною, яка отримує кисень безперервним потоком. Це може загрожувати її життю.

У своєму пості головлікар також коротко відповіла на найчастіші запитання пацієнтів.

Чи хворіють щеплені? Так, причому будь-якою вакциною.

Яка вакцина краща? Це вирішує ваш сімейний лікар з урахуванням ваших індивідуальних особливостей.

Чи потрібно робити щеплення від коронавірусу? Так, потрібно, причому обов’язково.

Чи правда, що молоді почали хворіти частіше? Так, частіше, але не легше.

Чи можна захворіти повторно? Так, і втретє теж. Вже й такі є. І всі три рази були підтверджені ПЛР-тестом.

Джерело: Светлана Федорова