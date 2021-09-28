В Україні з початку запровадження жовтої зони епідемічної небезпеки кількість введення доз вакцини від Covid-19 зросла майже на 25%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. За минулу добу, 27 вересня, у країні від коронавірусу вакцинували 119 378 громадян. 70 004 з них отримали першу дозу препарату. А 49 374 людей щепились другою дозою, тим самим завершивши курс імунізації.

Протягом доби працювали 896 мобільних бригад. Отримати щеплення можна було у 2 971 пункті та 344 центрах вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 851 531 людину, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 508 212 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 12 359 741 щеплення.

Станом на 28 вересня в Україні зафіксували 6 552 нових випадки коронавірусу. Подолали хворобу 2 927 людей за добу. Водночас померли від ускладнень 143 пацієнти.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.