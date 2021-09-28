В Украине с начала введения желтой зоны эпидемической опасности количество введения доз вакцины от Covid-19 выросло почти на 25%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. За минувшие сутки, 27 сентября, в стране от коронавируса вакцинировали 119 378 граждан. 70 004 из них получили первую дозу препарата. А 49 374 человек привились второй дозой, тем самым завершив курс иммунизации.

В течение суток работали 896 мобильных бригад. Получить прививку можно было в 2 971 пункте и 344 центрах вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 6 851 531 человека, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 12 359 741 прививку.

По состоянию на 28 сентября в Украине зафиксировали 6 552 новых случая коронавируса. Преодолели болезнь 2 927 человек за сутки. В то же время умерли от осложнений 143 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.