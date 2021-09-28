По состоянию на 28 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 401 956 случаев коронавируса, а за сутки – 6 552. Из них 574 ребенка и 165 медработников.
С диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 288 человек.
За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 55 863 пациента, а за сутки – 143.
В то же время выздороветь удалось 2 248 071 украинцу. За прошлые сутки победили болезнь 2 927 человек.
Всего в Украине провели 12 741 131 тестирование методом ПЦР, за сутки – 31 051.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), и г. Киев (461).
- г.Киев — 461 случай;
- Винницкая область — 93 случая;
- Волынская область — 208 случаев;
- Днепропетровская область — 595 случаев;
- Донецкая область — 528 случаев;
- Житомирская область — 80 случаев;
- Закарпатская область — 78 случаев;
- Запорожская область — 500 случаев;
- Ивано-Франковская область – 131 случай;
- Киевская область — 269 случаев;
- Кировоградская область — 18 случаев;
- Луганская область — 337 случаев;
- Львовская область — 427 случаев;
- Николаевская область — 106 случаев;
- Одесская область — 431 случай;
- Полтавская область — 206 случаев;
- Ровенская область — 218 случаев;
- Сумская область — 182 случая;
- Тернопольская область — 134 случая;
- Харьковская область — 547 случаев;
- Херсонская область — 82 случая;
- Хмельницкая область — 141 случай;
- Черкасская область — 269 случаев;
- Черновицкая область — 415 случаев;
- Черниговская область — 96 случаев.
Коронавирус в Украине
27 сентября в Украине коронавирус подтвердили у 3 007 людей. Выздороветь удалось 952 пациентам, а умерли – 94 человека. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.