По состоянию на 28 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 401 956 случаев коронавируса, а за сутки – 6 552. Из них 574 ребенка и 165 медработников.

С диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 288 человек.

За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 55 863 пациента, а за сутки – 143.

В то же время выздороветь удалось 2 248 071 украинцу. За прошлые сутки победили болезнь 2 927 человек.

Всего в Украине провели 12 741 131 тестирование методом ПЦР, за сутки – 31 051.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), и г. Киев (461).

г.Киев — 461 случай;

Винницкая область — 93 случая;

Волынская область — 208 случаев;

Днепропетровская область — 595 случаев;

Донецкая область — 528 случаев;

Житомирская область — 80 случаев;

Закарпатская область — 78 случаев;

Запорожская область — 500 случаев;

Ивано-Франковская область – 131 случай;

Киевская область — 269 случаев;

Кировоградская область — 18 случаев;

Луганская область — 337 случаев;

Львовская область — 427 случаев;

Николаевская область — 106 случаев;

Одесская область — 431 случай;

Полтавская область — 206 случаев;

Ровенская область — 218 случаев;

Сумская область — 182 случая;

Тернопольская область — 134 случая;

Харьковская область — 547 случаев;

Херсонская область — 82 случая;

Хмельницкая область — 141 случай;

Черкасская область — 269 случаев;

Черновицкая область — 415 случаев;

Черниговская область — 96 случаев.

Коронавирус в Украине

27 сентября в Украине коронавирус подтвердили у 3 007 людей. Выздороветь удалось 952 пациентам, а умерли – 94 человека. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.