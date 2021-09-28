Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Резкий рост: в Украине за сутки зафиксировали 6 552 новых случая Covid-19

28 сентября, 08:13 Ольга Тетеріна
коронавірус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 28 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 401 956 случаев коронавируса, а за сутки – 6 552. Из них 574 ребенка и 165 медработников.

С диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 288 человек.

За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 55 863 пациента, а за сутки – 143.

В то же время выздороветь удалось 2 248 071 украинцу. За прошлые сутки победили болезнь 2 927 человек.

Всего в Украине провели 12 741 131 тестирование методом ПЦР, за сутки – 31 051.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), и г. Киев (461).

  • г.Киев — 461 случай;
  • Винницкая область — 93 случая;
  • Волынская область — 208 случаев;
  • Днепропетровская область — 595 случаев;
  • Донецкая область — 528 случаев;
  • Житомирская область — 80 случаев;
  • Закарпатская область — 78 случаев;
  • Запорожская область — 500 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 131 случай;
  • Киевская область — 269 случаев;
  • Кировоградская область — 18 случаев;
  • Луганская область — 337 случаев;
  • Львовская область — 427 случаев;
  • Николаевская область — 106 случаев;
  • Одесская область — 431 случай;
  • Полтавская область — 206 случаев;
  • Ровенская область — 218 случаев;
  • Сумская область — 182 случая;
  • Тернопольская область — 134 случая;
  • Харьковская область — 547 случаев;
  • Херсонская область — 82 случая;
  • Хмельницкая область — 141 случай;
  • Черкасская область — 269 случаев;
  • Черновицкая область — 415 случаев;
  • Черниговская область — 96 случаев.

Коронавирус в Украине

27 сентября в Украине коронавирус подтвердили у 3 007 людей. Выздороветь удалось 952 пациентам, а умерли – 94 человека. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка