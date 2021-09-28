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Різке зростання: в Україні за добу зафіксували 6 552 нових випадки Covid-19

28 Вересня, 08:13 Ольга Тетеріна
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Станом на 28 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 401 956 випадків коронавірусу, а за добу – 6 552. З них 574 дитини та 165 медпрацівників.

З діагнозом Covid-19 госпіталізували 1 288 людей.

За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 55 863 пацієнти, а за добу – 143.

Водночас одужати вдалося 2 248 071 українцю. За минулу добу перемогли хворобу 2 927 людей.

Загалом в Україні провели 12 741 131 тестування методом ПЛР, за добу – 31 051.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

  • м. Київ – 461 випадок;
  • Вінницька область – 93 випадки;
  • Волинська область – 208 випадків;
  • Дніпропетровська область – 595 випадків;
  • Донецька область – 528 випадків;
  • Житомирська область – 80 випадків;
  • Закарпатська область – 78 випадків;
  • Запорізька область – 500 випадків;
  • Івано-Франківська область – 131 випадок;
  • Київська область – 269 випадків;
  • Кіровоградська область – 18 випадків;
  • Луганська область – 337 випадків;
  • Львівська область – 427 випадків;
  • Миколаївська область – 106 випадків;
  • Одеська область – 431 випадок;
  • Полтавська область – 206 випадків;
  • Рівненська область – 218 випадків;
  • Сумська область – 182 випадки;
  • Тернопільська область – 134 випадки;
  • Харківська область – 547 випадків;
  • Херсонська область – 82 випадки;
  • Хмельницька область – 141 випадок;
  • Черкаська область – 269 випадків;
  • Чернівецька область – 415 випадків;
  • Чернігівська область – 96 випадків.

Коронавірус в Україні

27 вересня в Україні коронавірус підтвердили у 3 007 людей. Одужати вдалося 952 пацієнтам, а померли – 94 людини. Детальну статистику коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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