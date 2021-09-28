Станом на 28 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 401 956 випадків коронавірусу, а за добу – 6 552. З них 574 дитини та 165 медпрацівників.

З діагнозом Covid-19 госпіталізували 1 288 людей.

За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 55 863 пацієнти, а за добу – 143.

Водночас одужати вдалося 2 248 071 українцю. За минулу добу перемогли хворобу 2 927 людей.

Загалом в Україні провели 12 741 131 тестування методом ПЛР, за добу – 31 051.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

м. Київ – 461 випадок;

Вінницька область – 93 випадки;

Волинська область – 208 випадків;

Дніпропетровська область – 595 випадків;

Донецька область – 528 випадків;

Житомирська область – 80 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 500 випадків;

Івано-Франківська область – 131 випадок;

Київська область – 269 випадків;

Кіровоградська область – 18 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 427 випадків;

Миколаївська область – 106 випадків;

Одеська область – 431 випадок;

Полтавська область – 206 випадків;

Рівненська область – 218 випадків;

Сумська область – 182 випадки;

Тернопільська область – 134 випадки;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 82 випадки;

Хмельницька область – 141 випадок;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 415 випадків;

Чернігівська область – 96 випадків.

Коронавірус в Україні

27 вересня в Україні коронавірус підтвердили у 3 007 людей. Одужати вдалося 952 пацієнтам, а померли – 94 людини. Детальну статистику коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.