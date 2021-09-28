Станом на 28 вересня 2021 року в Україні підтвердили 2 401 956 випадків коронавірусу, а за добу – 6 552. З них 574 дитини та 165 медпрацівників.
З діагнозом Covid-19 госпіталізували 1 288 людей.
За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 55 863 пацієнти, а за добу – 143.
Водночас одужати вдалося 2 248 071 українцю. За минулу добу перемогли хворобу 2 927 людей.
Загалом в Україні провели 12 741 131 тестування методом ПЛР, за добу – 31 051.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).
- м. Київ – 461 випадок;
- Вінницька область – 93 випадки;
- Волинська область – 208 випадків;
- Дніпропетровська область – 595 випадків;
- Донецька область – 528 випадків;
- Житомирська область – 80 випадків;
- Закарпатська область – 78 випадків;
- Запорізька область – 500 випадків;
- Івано-Франківська область – 131 випадок;
- Київська область – 269 випадків;
- Кіровоградська область – 18 випадків;
- Луганська область – 337 випадків;
- Львівська область – 427 випадків;
- Миколаївська область – 106 випадків;
- Одеська область – 431 випадок;
- Полтавська область – 206 випадків;
- Рівненська область – 218 випадків;
- Сумська область – 182 випадки;
- Тернопільська область – 134 випадки;
- Харківська область – 547 випадків;
- Херсонська область – 82 випадки;
- Хмельницька область – 141 випадок;
- Черкаська область – 269 випадків;
- Чернівецька область – 415 випадків;
- Чернігівська область – 96 випадків.
Коронавірус в Україні
27 вересня в Україні коронавірус підтвердили у 3 007 людей. Одужати вдалося 952 пацієнтам, а померли – 94 людини. Детальну статистику коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.