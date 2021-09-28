Чернигов в сентябре этого года имеет столько же больных Covid-19, как и в прошлом году в этот период. Разница в том, что госпитализированных больше почти вдвое, а количество пациентов на кислородной поддержке увеличилось в четыре раза.

— За 27 дней этого месяца в Чернигове заболело 618 человек, в прошлом году было 586, — сообщил генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар. — Но госпитализированных сейчас 158 против 98 в прошлом году, а количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке — 53 против 12.

Он отметил, что течение болезни стало тяжелее, а среди госпитализированных в сентябре — ни одного вакцинированного пациента.

Из 618 человек, заболевших, только одна женщина была привитой .

С начала пандемии в Чернигове обнаружили 15 690 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло от нее 469 жителей города. Сейчас болеет 380 человек, из них госпитализированы 115.

За минувшие сутки в Украине выявлено 6 552 больных Covid-19. Из них 574 ребенка и 165 медработников. Госпитализировано с диагнозом Covid-19 1 288 человек.

Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 за сутки зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), и г. Киев (461).