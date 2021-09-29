В Украине в начале октября количество новых случаев коронавируса может превысить 10 тыс. за сутки.

Об этом рассказали эксперты Национальной академии наук Украины в прогнозе развития эпидемии Covid-19 на 29 сентября — 12 октября 2021 года.

Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев будет равно 8 100 (SEIR_U), 8 326 (Prophet) в течение недели 29 сентября — 5 октября 2021 года.

А в течение 6-12 октября прогнозируют 11 599 (SEIR_U), 10 002 (Prophet) новых случая.

— Количество новых больных, госпитализаций и летальных исходов вдвое превышает прошлогодние уровни в аналогичные даты, — отметили ученые.

Количество занятых коек с подведенным кислородом вдвое выше, чем в те же даты год назад.

В НАН добавили, что смертность от коронавируса близка к 3%. Высоким остается число госпитализированных детей и лиц от 18 до 34 лет.

Угрожающая ситуация с Covid-19 в Черновицкой области. Там количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика. Также ситуация ухудшилась в регионах Юга и Востока страны, особенно в Харьковской и Луганской областях.

Ученые отметили, что в целом сейчас задержки обнародования официальных данных статистики заболеваемости — минимальные. Но в Киеве до сих пор есть сильная несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новыми случаями. Это затрудняет оценку реальной эпидемической ситуации в столице.

По состоянию на 29 сентября в Украине зафиксировали 9 666 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 3 281 человеку, а умерли — 217. Подробную статистику Covid-19 в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: НАН Украины