В Украине по состоянию на 29 сентября 2021 года зафиксировали 2 411 622 новых случая коронавируса, а за сутки – 9 666. Среди них 953 ребенка и 204 медработника.
В больницы с диагнозом коронавирус госпитализировали 2 855 больных.
За все время пандемии от коронавируса в стране умерло 56 080 пациентов, а за сутки – 217.
В то же время выздороветь от Covid-19 удалось 2 251 352 украинцам. За минувшие сутки преодолел болезнь 3 281 человек.
Всего в Украине провели 12 783 263 тестирования методом ПЦР, за сутки – 42 132.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.
- г.Киев — 583 случая;
- Винницкая область — 200 случаев;
- Волынская область — 214 случаев;
- Днепропетровская область — 787 случаев;
- Донецкая область — 699 случаев;
- Житомирская область — 253 случая;
- Закарпатская область — 95 случаев;
- Запорожская область — 592 случая;
- Ивано-Франковская область — 234 случая;
- Киевская область — 325 случаев;
- Кировоградская область — 51 случай;
- Луганская область — 525 случаев;
- Львовская область — 458 случаев;
- Николаевская область — 222 случая;
- Одесская область — 662 случая;
- Полтавская область — 231 случай;
- Ровенская область — 405 случаев;
- Сумская область — 368 случаев;
- Тернопольская область — 201 случай;
- Харьковская область — 976 случаев;
- Херсонская область — 349 случаев;
- Хмельницкая область — 447 случаев;
- Черкасская область — 297 случаев;
- Черновицкая область — 421 случай;
- Черниговская область — 71 случай.
Вакцинация в Украине
За сутки, 28 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали 132 246 человек. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы — 57 058 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 12 491 987 прививок.
Коронавирус в Украине
28 сентября в Украине коронавирус подтвердили у 6 552 людей. Выздороветь удалось 2 927 пациентам, а умерли – 143 человека. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.