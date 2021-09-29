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В Украине зафиксировали 9 666 новых случаев Covid-19 за сутки

29 сентября 2021, 08:12 Ольга Тетеріна
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 29 сентября 2021 года зафиксировали 2 411 622 новых случая коронавируса, а за сутки – 9 666. Среди них 953 ребенка и 204 медработника.

В больницы с диагнозом коронавирус госпитализировали 2 855 больных.

За все время пандемии от коронавируса в стране умерло 56 080 пациентов, а за сутки – 217.

В то же время выздороветь от Covid-19 удалось 2 251 352 украинцам. За минувшие сутки преодолел болезнь 3 281 человек.

Всего в Украине провели 12 783 263 тестирования методом ПЦР, за сутки – 42 132.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

  • г.Киев — 583 случая;
  • Винницкая область — 200 случаев;
  • Волынская область — 214 случаев;
  • Днепропетровская область — 787 случаев;
  • Донецкая область — 699 случаев;
  • Житомирская область — 253 случая;
  • Закарпатская область — 95 случаев;
  • Запорожская область — 592 случая;
  • Ивано-Франковская область — 234 случая;
  • Киевская область — 325 случаев;
  • Кировоградская область — 51 случай;
  • Луганская область — 525 случаев;
  • Львовская область — 458 случаев;
  • Николаевская область — 222 случая;
  • Одесская область — 662 случая;
  • Полтавская область — 231 случай;
  • Ровенская область — 405 случаев;
  • Сумская область — 368 случаев;
  • Тернопольская область — 201 случай;
  • Харьковская область — 976 случаев;
  • Херсонская область — 349 случаев;
  • Хмельницкая область — 447 случаев;
  • Черкасская область — 297 случаев;
  • Черновицкая область — 421 случай;
  • Черниговская область — 71 случай.

Вакцинация в Украине

За сутки, 28 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали 132 246 человек. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы — 57 058 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 12 491 987 прививок.

Коронавирус в Украине

28 сентября в Украине коронавирус подтвердили у 6 552 людей. Выздороветь удалось 2 927 пациентам, а умерли – 143 человека. Подробную статистику коронавируса — читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика
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