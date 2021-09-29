В Україні станом на 29 вересня 2021 року зафіксували 2 411 622 нові випадки коронавірусу, а за добу – 9 666. З-поміж них 953 дитини та 204 медпрацівники.

До лікарень з діагнозом коронавірус госпіталізували 2 855 хворих.

За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 56 080 пацієнтів, а за добу – 217.

Водночас одужати від Covid-19 вдалося 2 251 352 українцям. За минулу добу подолала хворобу 3 281 людина.

Загалом в Україні провели 12 783 263 тестування методом ПЛР, за добу – 42 132.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

м. Київ – 583 випадки;

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 214 випадків;

Дніпропетровська область – 787 випадків;

Донецька область – 699 випадків;

Житомирська область – 253 випадки;

Закарпатська область – 95 випадків;

Запорізька область – 592 випадки;

Івано-Франківська область – 234 випадки;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 51 випадок;

Луганська область – 525 випадків;

Львівська область – 458 випадків;

Миколаївська область – 222 випадки;

Одеська область – 662 випадки;

Полтавська область – 231 випадок;

Рівненська область – 405 випадків;

Сумська область – 368 випадків;

Тернопільська область – 201 випадок;

Харківська область – 976 випадків;

Херсонська область – 349 випадків;

Хмельницька область – 447 випадків;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 421 випадок;

Чернігівська область – 71 випадок.

Коронавірус в Україні

28 вересня в Україні коронавірус підтвердили у 6 552 людей. Одужати вдалося 2 927 пацієнтам, а померли – 143 людини. Детальну статистику коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.