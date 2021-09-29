В Україні станом на 29 вересня 2021 року зафіксували 2 411 622 нові випадки коронавірусу, а за добу – 9 666. З-поміж них 953 дитини та 204 медпрацівники.
До лікарень з діагнозом коронавірус госпіталізували 2 855 хворих.
За весь час пандемії від коронавірусу у країні померли 56 080 пацієнтів, а за добу – 217.
Водночас одужати від Covid-19 вдалося 2 251 352 українцям. За минулу добу подолала хворобу 3 281 людина.
Загалом в Україні провели 12 783 263 тестування методом ПЛР, за добу – 42 132.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.
- м. Київ – 583 випадки;
- Вінницька область – 200 випадків;
- Волинська область – 214 випадків;
- Дніпропетровська область – 787 випадків;
- Донецька область – 699 випадків;
- Житомирська область – 253 випадки;
- Закарпатська область – 95 випадків;
- Запорізька область – 592 випадки;
- Івано-Франківська область – 234 випадки;
- Київська область – 325 випадків;
- Кіровоградська область – 51 випадок;
- Луганська область – 525 випадків;
- Львівська область – 458 випадків;
- Миколаївська область – 222 випадки;
- Одеська область – 662 випадки;
- Полтавська область – 231 випадок;
- Рівненська область – 405 випадків;
- Сумська область – 368 випадків;
- Тернопільська область – 201 випадок;
- Харківська область – 976 випадків;
- Херсонська область – 349 випадків;
- Хмельницька область – 447 випадків;
- Черкаська область – 297 випадків;
- Чернівецька область – 421 випадок;
- Чернігівська область – 71 випадок.
Коронавірус в Україні
28 вересня в Україні коронавірус підтвердили у 6 552 людей. Одужати вдалося 2 927 пацієнтам, а померли – 143 людини. Детальну статистику коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.