В Україні на початку жовтня кількість нових випадків коронавірусу може перевищити 10 тис. за добу. Про це зазначили експерти Національної академії наук України у прогнозі розвитку епідемії Covid-19 на 29 вересня – 12 жовтня 2021 року.

Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 8 100 (SEIR_U), 8 326 (Prophet) упродовж тижня 29 вересня – 5 жовтня 2021 року.

А протягом 6-12 жовтня прогнозують 11 599 (SEIR_U), 10 002 (Prophet) нових випадки.

– Кількість нових хворих, госпіталізацій та летальних випадків вдвічі перевищує торішні рівні в аналогічні дати, – зазначили науковці.

Кількість зайнятих лікарняних ліжок із підведеним киснем удвічі вища, ніж у ті самі дати рік тому.

У НАН додали, що смертність від коронавірусу близька до 3%. Високою лишається кількість госпіталізованих дітей та осіб від 18 до 34 років.

Найзагрозливіша ситуація з Covid-19 у Чернівецькій області. Там кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку. Також ситуація погіршилася у регіонах Півдня та Сходу країни, особливо у Харківській і Луганській областях.

Науковці наголосили, що загалом нині затримки оприлюднення офіційних даних статистики захворюваності – мінімальні. Але у Києві досі є сильна неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів та новими випадками. Це ускладнює оцінку реальної епідемічної ситуації у столиці.

Станом на 29 вересня в Україні зафіксували 9 666 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 3 281 людині, а померли – 217. Детальну статистику Covid-19 в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАН України