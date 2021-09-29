Станом на ранок понеділка, 29 вересня, в Києві зафіксували 583 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

За весь час пандемії у столиці одужати від Covid-19 вдалося 220 767 людям, а за добу – 590.

Водночас померли від ускладнень, які викликав коронавірус, 5 385 киян, а за минулу добу – семеро пацієнтів.

Загалом в Україні за добу зафіксували 9 666 нових хворих на Covid-19. Найбільше випадків серед областей у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592).

Минулої доби, 28 вересня, у столиці підтвердили 461 випадок коронавірусу за добу. Серед районів найбільше хворих було у Дарницькому, Солом’янському та в Голосіївському. Детальну статистику поширення коронавірусу у Києві – читайте на Фактах ICTV.

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