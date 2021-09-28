Україна за тиждень з 11-го місця перейшла у п’ятірку великих країн Європи з найвищим рівнем захворюваності на Covid-19.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко під час брифінгу 28 вересня. Він стверджує, що в Україні й далі буде погіршуватися ситуація з Covid-19. Тому країна може потрапити у трійку лідерів серед європейських країн.

– Україна вже вийшла на рівень високого плато, який зараз спостерігається в Європі, і незначно, але перевищила цей рівень. І наступного тижня ми вже побачимо Україну, яка значно перевершуватиме рівень плато європейського, – зазначив Ганиченко.

За його словами, в Україні поширення Covid-19 зараз незначно, але сповільнюється. А от рівень смертності від коронавірусу зростає достатньо високими темпами й продовжить зростати.

Госпіталізацій стало більше на 28%, хоча минулого тижня цей показник становив +51%. Кількість нових випадків збільшилася на 36%, а минулого тижня +68%.

Ганиченко стверджує, що країни Європи понад два місяці перебувають на високому плато і кількість хворих на коронавірус не зменшується.

Захворюваність зростає і в Румунії, де понад 60% нових випадків за тиждень. Показники смертності у країні зараз близькі до рівня Росії, яка вже близько трьох місяців перебуває на максимальному європейському рівні щодо смертності.

Станом на 28 вересня в Україні зафіксували 6 552 нових випадки коронавірусу. Подолали хворобу 2 927 людей, а померли – 143 пацієнти.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500) областях та м. Київ (461). Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: KSE