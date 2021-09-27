Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Кузін в інтерв’ю одному з видань.

В Україні очікують пік захворюваності на коронавірус приблизно у листопаді. Але ситуація може погіршитися значно раніше, якщо кількість хворих зростатиме.

– Раніше ми справді вважали, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров’я припаде на листопад-грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше, – сказав Кузін.

За словами санлікаря, нині важко оцінити та спрогнозувати сплеск Covid-захворюваності, адже ситуація розгортається доволі швидко. Проте станом на зараз пікові навантаження припадатимуть на листопад.

Кузін стверджує що відтягувати збільшення кількості хворих можна завдяки вакцинації населення від коронавірусу. Щоб отримати щеплення, необхідно обрати пункт вакцинації та відповідний препарат.

Він додав, що Міністерство охорони здоров’я максимально скоротило інтервали введення між двома дозами вакцини. Це зробили, щоб якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності.

Нині в Україні п’ять регіонів відповідають помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Це Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області. Там перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.