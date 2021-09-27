В Украине ожидают пик заболеваемости коронавирусом примерно в ноябре. Но ситуация может ухудшиться значительно раньше, если количество больных будет расти.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Кузин в интервью одному из изданий.

— Раньше мы действительно считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше, — сказал Кузин.

По словам санврача, сейчас трудно оценить и спрогнозировать всплеск Covid-заболеваемости, ведь ситуация разворачивается достаточно быстро. Однако по состоянию на сейчас пиковые нагрузки будут приходиться на ноябрь.

Кузин утверждает, что оттягивать увеличение количества больных можно благодаря вакцинации населения от коронавируса. Чтобы получить прививку, необходимо выбрать пункт вакцинации и соответствующий препарат.

Он добавил, что Министерство здравоохранения максимально сократило интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделали, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Сейчас в Украине пять регионов соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности. Это Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области. Там превышен допустимый показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом.