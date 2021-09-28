Украина за неделю с 11-го места перешла в пятерку крупных стран Европы с наивысшим уровнем заболеваемости Covid-19.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко во время брифинга 28 сентября. Он утверждает, что в Украине и дальше будет ухудшаться ситуация с Covid-19. Поэтому страна может попасть в тройку лидеров среди европейских стран.

— Украина уже вышла на уровень высокого плато, который сейчас наблюдается в Европе, и незначительно, но превысила этот уровень. И на следующей неделе мы уже увидим Украину, которая значительно будет превосходить уровень плато европейского, – отметил Ганиченко.

По его словам, в Украине распространение Covid-19 сейчас незначительно, но замедляется. А вот уровень смертности от коронавируса растет достаточно высокими темпами и продолжит расти.

Госпитализаций стало больше на 28%, хотя на прошлой неделе этот показатель составлял +51%. Количество новых случаев увеличилось на 36%, а на прошлой неделе +68%.

Ганиченко утверждает, что страны Европы более двух месяцев находятся на высоком плато и количество больных коронавирусом не уменьшается.

Заболеваемость растет и в Румынии, где более 60% новых случаев за неделю. Показатели смертности в стране сейчас близки к уровню России, которая уже около трех месяцев находится на максимальном европейском уровне в плане смертности.

По состоянию на 28 сентября в Украине зафиксировали 6 552 новых случая коронавируса. Преодолели болезнь 2 927 человек, а умерли — 143 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500) областях и г. Киев (461). Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: KSE