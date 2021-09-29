По состоянию на утро понедельника, 29 сентября, в Киеве зафиксировали 583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии в столице выздороветь от Covid-19 удалось 220 767 людям, а за сутки – 590.

В то же время умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, 5 385 киевлян, а за прошлые сутки – семеро пациентов.

Всего в Украине за сутки зафиксировали 9 666 новых больных Covid-19. Больше всего случаев среди областей в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592).

За прошедшие сутки, 28 сентября, в столице подтвердили 461 случай коронавируса за сутки. Среди районов больше всего больных было в Дарницком, Соломенском и в Голосеевском. Подробную статистику распространения коронавируса в Киеве – читайте на Фактах ICTV.

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