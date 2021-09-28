По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Киеве зафиксировали 461 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии в столице выздороветь от Covid-19 удалось 220 177 людям, а за сутки – 219.

В то же время умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, 5 378 киевлян, а за минувшие сутки – четверо пациентов.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: