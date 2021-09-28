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Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 461 новый случай Covid-19

28 сентября, 08:44 Ольга Тетеріна
Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 461 новый случай Covid-19
Источник: Dreamstime

По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Киеве зафиксировали 461 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии в столице выздороветь от Covid-19 удалось 220 177 людям, а за сутки – 219.

В то же время умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, 5 378 киевлян, а за минувшие сутки – четверо пациентов.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Источник
Минздрав
Теги
Київ , Коронавірус Covid-19
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