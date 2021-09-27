В Киеве на прошлой, 38-й неделе 2021 года зафиксировали 14 тыс. 385 больных гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Это на 15,5% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на ГУ Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

Количество заболевших увеличилось среди взрослого и детского населения. Так, гриппом или ОРВИ заболел 8 061 (рост на 15,5%) ребенок. Среди взрослых 6 324 больных (рост на 15%).

В структуре заболеваемости дети составляют 56% (на предыдущей неделе – 55,9%), из них 51,5% – дети школьного возраста. Среди них зарегистрировано 4 155 случаев.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировали 625 человек, из них — 172 ребенка. В столице на сегодня уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 35,2%.

Кроме того, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил, что в Украину планируют завезти более 1 млн доз вакцин.

С октября начнется сезон гриппа. Но количество пациентов с признаками ОРВИ уже увеличилось на 50% за последнюю неделю. Поэтому гражданам надо тщательнее заботиться о своем здоровье и сделать прививку от гриппа.