У Києві за минулий, 38-й тиждень 2021 року зафіксували 14 тис. 385 хворих на грип, ГРВІ та коронавірус. Це на 15,5% більше у порівнянні з попереднім тижнем.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації з посиланням на ДУ Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Кількість хворих збільшилася серед дорослого та дитячого населення. Так, на грип чи ГРВІ захворіла 8 061 (зростання на 15,5%) дитина. Серед дорослих 6 324 хворих (зростання на 15%).

У структурі захворюваності діти становлять 56% (на попередньому тижні – 55,9%), із них 51,5% – діти шкільного віку. Серед них зареєстровано 4 155 випадків.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізували 625 осіб, із них – 172 дитини. У столиці на сьогодні рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 35,2%.

Крім того, очільник комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький зазначив, що в Україну планують завезти понад 1 млн доз вакцин.

З жовтня розпочнеться сезон грипу. Але кількість пацієнтів з ознаками ГРВІ уже збільшилася на 50% за останній тиждень. Через це громадянам треба ретельніше дбати про своє здоров’я та зробити щеплення від грипу.