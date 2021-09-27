В Україні з жовтня розпочнеться сезон грипу. Але кількість пацієнтів з ознаками ГРВІ уже збільшилася на 50% за останній тиждень. Через це громадянам треба ретельніше дбати про своє здоров’я та зробити щеплення від грипу.

Для цього до країни планують завезти понад 1 млн доз вакцин.

– ВООЗ прогнозує циркуляцію в Україні чотирьох вірусів – Victoria, Cambodia, Washington, Phuket. Саме ці штами увійшли до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які будуть використовувати в цьому епідсезоні, – зазначив очільник комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

Країна отримає речовини трьох виробників – Південної Кореї, Франції та Нідерландів.

Водночас корейська вакцина від грипу уже пройшла контроль якості, вона доступна в аптеках та медичних закладах.

Два інших препарати мають перевірити та допустити на ринок орієнтовно до 3 жовтня.

За словами Радуцького, українцям варто зробити щеплення від грипу, адже профілактика коштує дешевше, аніж лікування.

Джерело: Михайло Радуцький