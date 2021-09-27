В Украине с октября начнется сезон гриппа. Но количество пациентов с признаками ОРВИ уже увеличилось на 50% за последнюю неделю. Поэтому гражданам нужно тщательно заботиться о своем здоровье и сделать прививку от гриппа.

Для этого в страну планируют завезти более 1 млн доз вакцин.

— ВОЗ прогнозирует циркуляцию в Украине четырех вирусов — Victoria, Cambodia, Washington, Phuket. Именно эти штаммы вошли в состав четырехвалентных вакцин против гриппа, которые будут использовать в этом эпидсезоне, — отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Страна получит вещества трех производителей — Южной Кореи, Франции и Нидерландов.

В то же время корейская вакцина от гриппа уже прошла контроль качества, она доступна в аптеках и медицинских учреждениях.

Два других препарата должны проверить и допустить на рынок ориентировочно до 3 октября.

По словам Радуцкого, украинцам стоит сделать прививки от гриппа, ведь профилактика стоит дешевле, чем лечение.

Источник: Михаил Радуцкий