По состоянию на утро понедельника, 27 сентября, в Киеве зафиксировали 135 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
За все время пандемии в столице выздороветь от Covid-19 удалось 219 958 людям, а за сутки — 36.
В то же время умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, 5 374 киевлян, а за минувшие сутки — пятеро пациентов.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.