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Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 135 новых случаев

27 сентября, 08:53 Ольга Тетеріна
коронавірус
Источник: Depositphotos

По состоянию на утро понедельника, 27 сентября, в Киеве зафиксировали 135 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии в столице выздороветь от Covid-19 удалось 219 958 людям, а за сутки — 36.

В то же время умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, 5 374 киевлян, а за минувшие сутки — пятеро пациентов.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19
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