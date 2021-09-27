Станом на ранок понеділка, 27 вересня, в Києві зафіксували 135 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За весь час пандемії у столиці одужати від Covid-19 вдалося 219 958 людям, а за добу – 36.

Водночас померли від ускладнень, які викликав коронавірус, 5 374 киян, а за минулу добу – п’ятеро пацієнтів.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: