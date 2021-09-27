Задание президента: вакцинировать от коронавируса 70% госслужащих за две недели

В Кабинете министров Украины должны разработать комплекс мер для борьбы с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против Сovid-19.

Нужно также наладить контроль за соблюдением всех карантинных мер как украинцами, так и иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за границы.

Эти вопросы обсуждались на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии Covid-19, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечалось, что нужно привлекать к ответственности главных врачей медицинских учреждений, где зафиксированы нарушения, и турагентства, которые способствуют получению поддельных сертификатов и тестов.

Министерствам и центральным органам власти отведено две недели, чтобы отчитаться об уровне вакцинации среди своих работников.

За этот период желательно вакцинировать двумя дозами 70% работников. Глава государства отметил, что хорошие показатели имеют Министерство обороны, где прививки двумя дозами уже получили 84% работников, и Министерство внутренних дел – 68%.

Аналогичных показателей нужно достичь и среди педагогов.

— Педагоги активно вакцинируются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки, – констатировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он также напомнил, что 10-ю неделю подряд в Украине растет количество новых случаев Сovid-19. На сегодня в стране 94 540 больных. Из 16 706 коек, занятых пациентами с подозрением на коронавирусную болезнь, лишь 3% заняты вакцинированными гражданами.

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. В стране циркулирует более опасная мутация Дельта. Поэтому важно соблюдать противоэпидемические меры, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь.