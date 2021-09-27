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Как уберечься от коронавируса — спасительные правила

27 сентября, 15:51 Людмила Грубнік
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. В стране циркулирует более опасна мутация Дельта. Поэтому важно соблюдать противоэпидемические меры, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь.

В Центре общественного здоровья Украины в очередной раз напомнили о спасительных правилах.

Как уберечься от коронавируса:

  • носить маску в общественных местах, защитное средство должно прикрывать рот и нос;
  • соблюдать дистанцию ​​1,5 м;
  • мыть руки с мылом, делать это нужно не как попало, а тщательно;
  • пользоваться антисептиками;
  • чихать и кашлять в сгиб локтя или салфетку;
  • не касаться лица без лишней надобности;
  • регулярно проветривать помещения;
  • дезинфицировать поверхности.
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В случае заболевания следует сократить количество контактов, оставаться дома и сразу звонить семейному врачу.

Не надо заниматься самолечением, ведь не специалисту очень сложно отличить ОРВИ, грипп и коронавирус.

Также крайне важно вакцинироваться от коронавируса. Укол может спасти от тяжелого течения болезни и смерти в случае заражения.

Источник
Минздрав
Теги
Гігієна , Карантин , Коронавірус Covid-19 , маска
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