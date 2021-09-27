В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. В стране циркулирует более опасна мутация Дельта. Поэтому важно соблюдать противоэпидемические меры, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь.
В Центре общественного здоровья Украины в очередной раз напомнили о спасительных правилах.
Как уберечься от коронавируса:
- носить маску в общественных местах, защитное средство должно прикрывать рот и нос;
- соблюдать дистанцию 1,5 м;
- мыть руки с мылом, делать это нужно не как попало, а тщательно;
- пользоваться антисептиками;
- чихать и кашлять в сгиб локтя или салфетку;
- не касаться лица без лишней надобности;
- регулярно проветривать помещения;
- дезинфицировать поверхности.
В случае заболевания следует сократить количество контактов, оставаться дома и сразу звонить семейному врачу.
Не надо заниматься самолечением, ведь не специалисту очень сложно отличить ОРВИ, грипп и коронавирус.
Также крайне важно вакцинироваться от коронавируса. Укол может спасти от тяжелого течения болезни и смерти в случае заражения.