В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. В стране циркулирует более опасна мутация Дельта. Поэтому важно соблюдать противоэпидемические меры, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь.

В Центре общественного здоровья Украины в очередной раз напомнили о спасительных правилах.

Как уберечься от коронавируса:

носить маску в общественных местах, защитное средство должно прикрывать рот и нос;

соблюдать дистанцию ​​1,5 м;

мыть руки с мылом, делать это нужно не как попало, а тщательно;

пользоваться антисептиками;

чихать и кашлять в сгиб локтя или салфетку;

не касаться лица без лишней надобности;

регулярно проветривать помещения;

дезинфицировать поверхности.

В случае заболевания следует сократить количество контактов, оставаться дома и сразу звонить семейному врачу.

Не надо заниматься самолечением, ведь не специалисту очень сложно отличить ОРВИ, грипп и коронавирус.

Также крайне важно вакцинироваться от коронавируса. Укол может спасти от тяжелого течения болезни и смерти в случае заражения.