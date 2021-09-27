В Україні продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. У країні циркулює більш небезпечна мутація Дельта. Через це важливо дотримуватися протиепідемічних заходів, щоб вберегти своє здоров’я та життя.

У Центрі громадського здоров’я України вкотре нагадали про рятівні правила.

Як вберегтися від коронавірусу:

носити маску у громадських місцях, захисний засіб має прикривати рот та ніс;

дотримуватися дистанції 1,5 м;

мити руки з милом, робити це треба не абияк, а ретельно;

користуватися антисептиками;

чхати та кашляти у згин ліктя чи серветку;

не торкатися обличчя без зайвої потреби;

регулярно провітрювати приміщення;

дезінфікувати поверхні.

У разі захворювання варто скоротити кількість контактів, залишатися вдома та одразу телефонувати сімейному лікареві.

Не треба займатися самолікуванням, адже не фахівцеві вкрай важко відрізнити ГРВІ, грип та коронавірус.

Також вкрай важливо вакцинуватися від коронавірусу. Укол може врятувати від важкого перебігу хвороби та смерті у разі зараження.