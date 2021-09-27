Завдання президента: вакцинувати від коронавірусу 70% держслужбовців за два тижні

У Кабінеті міністрів України мають розробити комплекс заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію проти Сovid-19.

Потрібно також налагодити контроль за виконанням усіх карантинних заходів як українцями, так і іноземними громадянами, які в’їжджають в Україну з-за кордону.

Ці питання обговорювалися на селекторній нараді з питань протидії пандемії Covid-19, що відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Зазначалося що потрібно притягувати до відповідальності головних лікарів медичних закладів, де зафіксовані порушення, та туристичні агенції, які сприяють отриманню підроблених сертифікатів і тестів.

Міністерствам і центральним органам влади відведено два тижні щоб відзвітувати про рівень вакцинації серед своїх працівників.

За цей період бажано вакцинувати двома дозами 70% працівників. Глава держави зазначив, що хороші показники мають Міністерство оборони, де щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників та у Міністерстві внутрішніх справ – 68%.

Аналогічних показників потрібно досягти й серед освітян.

– Педагоги активно вакцинуються. Вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він також повідомив, що 10-й тиждень поспіль в Україні зростає кількість нових випадків хвороби на Сovid-19. На сьогодні у країні 94 540 хворих. З 16 706 ліжок, зайнятих пацієнтами з підозрою на коронавірусну хворобу лише 3% ліжок зайняті вакцинованими громадянами.